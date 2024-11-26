Митрофанов — о заявлении губернатора Самарской области: «РФС обсудит с органами власти полученную информацию»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судействе РПЛ.

26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

Позже Федорищев добавил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.

«Если государственные служащие, руководители регионов делают такие заявления на заседании комиссии Госсовета по спорту, это значит, что они обладают достоверной информацией на данную тему. Все-таки упомянутые десять клубов РПЛ — это уже не частный случай, а настоящий системный кризис.

Можете быть уверены, что РФС обсудит с органами власти и акционерами клубов полученную информацию, а также окажет максимальное содействие правоохранительным органам в проведении объективного расследования», — цитирует Митрофанова RT.

После 16 туров «Крылья» с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн