Источник: Финансовый директор «Крыльев Советов» уволен из клуба

Финансовый директор и еще один человек уволены из «Крыльев Советов», сообщает matchtv.ru.

Оба специалиста покинули самарский клуб по соглашению сторон. Генеральный директор Вадим Андреев продолжит работу.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о задолженности в размере 36 миллионов перед «лицами, предположительно замешанными в коррупции среди судейского состава российского футбола». Позднее в пресс-службе РФС сообщили, что изложенные в заявлении Федорищева факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы.