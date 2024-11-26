«Спартак» не будет возвращаться в Москву после матча с «Ростовом»
В пресс-службе «Спартака» сообщили RT, что клуб не планирует возвращаться в Москву после матча FONBET Кубка России с «Ростовом».
В рамках 17-го тура РПЛ команда из Москвы сыграет с «Краснодаром» 1 декабря. Поэтому в клубе решили готовиться к этой встрече на юге страны.
Подопечные Деяна Станковича проведут первую часть тренировки в Ростове на стадионе «Олимп-2», а вторую — в Краснодаре на арене «Кубань».
Источник: RT
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|1
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|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
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|16
|6
|4
|6
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|22
|
8
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|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Пари НН
|16
|4
|4
|8
|15-27
|16
|
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|4
|4
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|
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|3
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|16
|
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|4
|3
|9
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|15
|
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|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
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|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
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|1
|5
|10
|16-31
|8
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|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
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|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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