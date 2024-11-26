«Спартак» не будет возвращаться в Москву после матча с «Ростовом»

В пресс-службе «Спартака» сообщили RT, что клуб не планирует возвращаться в Москву после матча FONBET Кубка России с «Ростовом».

В рамках 17-го тура РПЛ команда из Москвы сыграет с «Краснодаром» 1 декабря. Поэтому в клубе решили готовиться к этой встрече на юге страны.

Подопечные Деяна Станковича проведут первую часть тренировки в Ростове на стадионе «Олимп-2», а вторую — в Краснодаре на арене «Кубань».