Орлов: «Зачем «Динамо» сейчас уволило Личку? Несолидно!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал руководство «Динамо» за решение уволить главного тренера команды Марцела Личку.

— Я совершенно не понял решение «Динамо» уволить Личку. Несолидно! Не главного тренера надо было убирать, а менять центральных защитников! Ну вы видели, с какой скоростью передвигается по полю Бальбуэна? Ну как ты с такой обороной можешь стабильно набирать очки?

Так почему «Динамо» избавилось от Лички за четыре тура до конца сезона?! Он же еще мог решить поставленную задачу, попасть в тройку. Все нужно взвешивать! Для начала подберите ему соответствующих футболистов, тех же защитников.

А у вас виноват во всех бедах главный тренер. А то, что Личке всю весну пришлось играть без своего лучшего нападающего Тюкавина? Это не учитывалось, что ли?

И потом: в прошлом сезоне Личка едва не привел бело-голубых к долгожданным золотым медалям! Какую надежду он подарил тогда болельщикам! Почему это так быстро забывается? Да, в решающем матче проиграли «Краснодару», но все было близко.

«Динамо» сейчас пошло по пути «Спартака» эпохи Федуна, который менял тренеров чуть ли не каждые полгода. Нужно думать о репутации клуба. Нельзя принимать решения на эмоциях! Марцел заслужил другого к себе отношения.

«Динамо» после 26 матчей набрало 47 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. 5 мая бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» в 27-м туре чемпионата.