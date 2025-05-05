Футбол
5 мая, 11:45

Орлов: «Зачем «Динамо» сейчас уволило Личку? Несолидно!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал руководство «Динамо» за решение уволить главного тренера команды Марцела Личку.

— Я совершенно не понял решение «Динамо» уволить Личку. Несолидно! Не главного тренера надо было убирать, а менять центральных защитников! Ну вы видели, с какой скоростью передвигается по полю Бальбуэна? Ну как ты с такой обороной можешь стабильно набирать очки?

Так почему «Динамо» избавилось от Лички за четыре тура до конца сезона?! Он же еще мог решить поставленную задачу, попасть в тройку. Все нужно взвешивать! Для начала подберите ему соответствующих футболистов, тех же защитников.

А у вас виноват во всех бедах главный тренер. А то, что Личке всю весну пришлось играть без своего лучшего нападающего Тюкавина? Это не учитывалось, что ли?

И потом: в прошлом сезоне Личка едва не привел бело-голубых к долгожданным золотым медалям! Какую надежду он подарил тогда болельщикам! Почему это так быстро забывается? Да, в решающем матче проиграли «Краснодару», но все было близко.

«Динамо» сейчас пошло по пути «Спартака» эпохи Федуна, который менял тренеров чуть ли не каждые полгода. Нужно думать о репутации клуба. Нельзя принимать решения на эмоциях! Марцел заслужил другого к себе отношения.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев.«Нужно признать: Соболев — герой матча. А Глушенков...» Орлов — о победе «Зенита», Станковиче и Личке

«Динамо» после 26 матчей набрало 47 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. 5 мая бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» в 27-м туре чемпионата.

Марцел Личка
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Геннадий Орлов
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
  • Dmitriy Nekrasov

    Хороший вопрос)))

    05.05.2025

  • suomi257

    забыли Орлова спросить!

    05.05.2025

  • blue-white!

    А что тут непонятного? Чтобы встряхнуть команду. Сезон провален, трофеев нет, оставь его и даже бронзы не видать. А так шансы ещё остаются, надоть только Самару обыграть и бронза на расстоянии одной победы..

    05.05.2025

  • Эрик Стейн

    Геннадий, что будете советовать своему клубу оставлять или менять тренера, если он не выиграет чемпионат и кубок в 100-летие клуба?)))

    05.05.2025

    • Семин: «Локомотив» снова станет чемпионом, когда в клубе будут сильные руководители и игроки»

    В «Зените» высоко оценили игру Соболева в матче с «Пари НН»: «Семак не прогадал»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

