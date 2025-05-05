Орлов: «Зачем «Динамо» сейчас уволило Личку? Несолидно!»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал руководство «Динамо» за решение уволить главного тренера команды Марцела Личку.
— Я совершенно не понял решение «Динамо» уволить Личку. Несолидно! Не главного тренера надо было убирать, а менять центральных защитников! Ну вы видели, с какой скоростью передвигается по полю Бальбуэна? Ну как ты с такой обороной можешь стабильно набирать очки?
Так почему «Динамо» избавилось от Лички за четыре тура до конца сезона?! Он же еще мог решить поставленную задачу, попасть в тройку. Все нужно взвешивать! Для начала подберите ему соответствующих футболистов, тех же защитников.
А у вас виноват во всех бедах главный тренер. А то, что Личке всю весну пришлось играть без своего лучшего нападающего Тюкавина? Это не учитывалось, что ли?
И потом: в прошлом сезоне Личка едва не привел бело-голубых к долгожданным золотым медалям! Какую надежду он подарил тогда болельщикам! Почему это так быстро забывается? Да, в решающем матче проиграли «Краснодару», но все было близко.
«Динамо» сейчас пошло по пути «Спартака» эпохи Федуна, который менял тренеров чуть ли не каждые полгода. Нужно думать о репутации клуба. Нельзя принимать решения на эмоциях! Марцел заслужил другого к себе отношения.
«Динамо» после 26 матчей набрало 47 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. 5 мая бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» в 27-м туре чемпионата.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2