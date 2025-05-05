Семин: «Локомотив» снова станет чемпионом, когда в клубе будут сильные руководители и игроки»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» предположил, когда железнодорожники снова смогут стать чемпионами.

«Когда «Локомотив» может снова стать чемпионом? Когда в клубе будут сильные руководители, когда будут футболисты очень высокого уровня. Тогда они и станут чемпионами. Вот и все», — сказал Семин «СЭ».

5 мая 2018 года «Локомотив» обыграл «Зенит» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России (1:0) и в третий раз в своей истории завоевал чемпионство. «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ-2024/25 с 46 очками в 27 матчах.