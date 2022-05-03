Радченко о чемпионском коридоре для «Зенита»: «Вряд-ли «Спартак» на это пойдет»

Радченко высказался о чемпионском коридоре для «Зенита» в матче против «Спартака»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением, должен ли «Спартак» организовывать чемпионский коридор для питерцев.

«Думаю, это будет зависеть от клуба. Нужно действительно поприветствовать чемпиона. Если клуб пойдет на это, это будет очень значимый и достойный шаг со стороны «Спартака». Спорт есть спорт, это противостояние, борьба, но нужно признавать лучших. Мне бы очень хотелось, чтобы это случилось, но вряд-ли «Спартак» на это пойдет», — сказал Радченко «СЭ».

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет 15 мая на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.