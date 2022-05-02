В Чехии назвали катастрофой отстранение российских клубов и сборных

Чешский тренер Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решения УЕФА по полному отстранению российских клубов и сборных от международных турниров сезона-2022/2023.

«Даже не знаю, что сказать. Это катастрофа для российского футбола и спорта. Но я думаю, в будущем Россия сможет оправиться от такого удара», — сказал Петржела «СЭ».

Ранее стало известно, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций. Российская команда автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.