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Сегодня, 20:31

В Чехии назвали катастрофой отстранение российских клубов и сборных

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Властимил Петржела.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Чешский тренер Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решения УЕФА по полному отстранению российских клубов и сборных от международных турниров сезона-2022/2023.

«Даже не знаю, что сказать. Это катастрофа для российского футбола и спорта. Но я думаю, в будущем Россия сможет оправиться от такого удара», — сказал Петржела «СЭ».

Ранее стало известно, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций. Российская команда автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.

Властимил Петржела
УЕФА
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 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
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 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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