Гендиректор «Уфы» Газизов сдал отрицательный тест на коронавирус

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» рассказал о своем самочувствии.

«Самочувствие нормальное, все хорошо. Сдал два теста на коронавирус, оба отрицательные. Сегодня буду на матче», — сказал Газизов «СЭ».

Сегодня в рамках 24-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» на своем поле примет «Сочи».

Ранее генеральный директор «Уфы» сообщил, что сдал сомнительный тест на коронавирус, из-за чего Кассационный суд отложил заседание по иску Газизова к «Спартаку» на конец апреля.

«Уфа» идет на последнем месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.