В воскресенье, 10 апреля, состоится матч 24-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 12.00 по московскому времени.

В первом круге чемпионата команды обменялись голами и сыграли вничью (1:1). В рамках премьер-лиги уральцы не проигрывают «Крыльям» две встречи подряд.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Урал» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.