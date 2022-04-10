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«Урал» — «Крылья Советов»: гол Бейла отменили из-за офсайда

Гол защитника «Крыльев Советов» Бейла в матче с «Уралом» отменили из-за офсайда
Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл забил гол в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала», который впоследствии отменили.

На 10-й минуте встречи нидерландец отправил мяч в ближний от себя верхний угол ворот после прострела. После вмешательства ВАР в эпизод гол был отменен.

Бейл выступает за «Крылья Советов» с августа 2021 года. Гол в ворота «Урала» мог стать для 26-летнего футболиста первым за самарцев в чемпионате России. Ему удалось забить лишь в матче БЕТСИТИ Кубка России против ногинского «Знамени» (10:0) 22 сентября прошлого года.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Крылья Советов

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Гленн Бейл
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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 - : -
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