Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл забил гол в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала», который впоследствии отменили.

На 10-й минуте встречи нидерландец отправил мяч в ближний от себя верхний угол ворот после прострела. После вмешательства ВАР в эпизод гол был отменен.

Бейл выступает за «Крылья Советов» с августа 2021 года. Гол в ворота «Урала» мог стать для 26-летнего футболиста первым за самарцев в чемпионате России. Ему удалось забить лишь в матче БЕТСИТИ Кубка России против ногинского «Знамени» (10:0) 22 сентября прошлого года.