«Ничего такого». Генеральный директор «Рубина» оценил судейство в матче с ЦСКА

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов после завершения матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (1:6) коротко оценил работу судейской бригады.

«Судейство как судейство, ничего такого», — заявил Сайманов.

На 44-й минуте полузащитник казанцев Александр Ломовицкий получил вторую желтую карточку и был удален с поля, а на 85-й защитник гостей Сильвие Бегич также был удален за две желтые карточки.

«Рубин» идет десятым после 22 туров, подопечные Леонида Слуцкого набрали 25 очков.