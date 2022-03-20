«Ничего такого». Генеральный директор «Рубина» оценил судейство в матче с ЦСКА
Генеральный директор «Рубина» оценил судейство в матче с ЦСКА
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов после завершения матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (1:6) коротко оценил работу судейской бригады.
«Судейство как судейство, ничего такого», — заявил Сайманов.
На 44-й минуте полузащитник казанцев Александр Ломовицкий получил вторую желтую карточку и был удален с поля, а на 85-й защитник гостей Сильвие Бегич также был удален за две желтые карточки.
«Рубин» идет десятым после 22 туров, подопечные Леонида Слуцкого набрали 25 очков.
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|
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|13
|3
|6
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|42
|
4
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|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
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|6
|5
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|36
|
6
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|
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|
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|5
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|9
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|
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|5
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|20
|
14
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|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
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|
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|9
|10
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30 тур
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|1 : 1
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|6 : 1
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
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|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
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