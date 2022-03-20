ЦСКА — «Рубин»: судья правильно удалил Бегича

На 85-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Рубин» арбитр Кирилл Левников принял верное решение: он вынес второе предупреждение Сильвие Бегичу и удалил его с поля.

Судья правильно зафиксировал фол казанского защитника, квалифицировал его действия как лишение Чидеры Эджуке явной возможности забить гол.

20 марта. Москва. ЦСКА — «Рубин» — 6:1.

При этом так как, по мнению Левникова, Бегич попытался сыграть в мяч, рефери достал сначала желтую карточку, а не сразу показал красную.