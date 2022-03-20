ЦСКА — «Рубин»: судья правильно удалил Бегича
На 85-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Рубин» арбитр Кирилл Левников принял верное решение: он вынес второе предупреждение Сильвие Бегичу и удалил его с поля.
Судья правильно зафиксировал фол казанского защитника, квалифицировал его действия как лишение Чидеры Эджуке явной возможности забить гол.
20 марта. Москва. ЦСКА — «Рубин» — 6:1.
При этом так как, по мнению Левникова, Бегич попытался сыграть в мяч, рефери достал сначала желтую карточку, а не сразу показал красную.
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|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
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|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
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|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
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|
Уфа – Краснодар
|1 : 1
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|6 : 1
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|
Сочи – Кр. Советов
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|
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Уфа
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|
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Рифат Жемалетдинов
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