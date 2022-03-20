Шаронов: «Рубин» зря отдал инициативу. ЦСКА было слишком легко играть"

Экс-тренер «Рубина» Роман Шаронов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу ЦСКА над казанцами (6:1) в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«ЦСКА провел отличный матч, поздравляю их. На мой взгляд, «Рубин» зря отдал инициативу. Армейцам было слишком легко играть сегодня. Как я могу оценить судейство? Я смотрю на футбол в целом, в ее составляющее входят игроки, тренеры, судьи, клубы, управление клубов. Так можно всех критиковать, поэтому я смотрю на футбол в целом. Главное, чтобы наш футбол развивался, это задача номер один на сегодня!» — сказал Шаронов «СЭ».

ЦСКА с 42 очками идет третьим в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 25 очками располагается на десятом месте.