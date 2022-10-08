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8 октября, 23:45

Почему «Факел» так часто забивает с угловых? Мнение Асхабадзе

Асхабадзе после матча с «Зенитом» объяснил, почему «Факел» часто забивает с угловых
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе после матча с «Зенитом» (1:1) объяснил «СЭ», почему команда так часто забивает с угловых.

— Команда опять забила с углового. Футбольная общественность в недоумении: как вы это делаете?

— А какое тут недоумение? Слава богу, команда и тренерский штаб во главе с Пятибратовым отрабатывают «стандарты». И это дает свои плоды. Ведь, по статистике, в мировом футболе 50 или чуть более процентов мячей забиваются именно со «стандартов». Учитывая наши возможности (подбор игроков и так далее), мы делаем определенную ставку и на угловые. Это не значит, что «Факел» рассчитывает только на эти моменты, но уделяем им самое пристальное внимание. Это говорит о качественной работе тренерского штаба.

— На Cергея Божина было больно смотреть. Он с ссадиной на лице бился до последних секунд. Именно его Андрей Аршавин назвал лучшим игроком матча. Согласны с таким выбором?

— Лично я считаю, что сегодня все наши игроки были лучшими на поле. Мы предстали командой. Ведь по большому счету сегодня многомиллиардный бюджет играл против самого бедного клуба премьер-лиги.

Вильмар Барриос и&nbsp;Родригао. «Мы не жалуемся на поле, календарь, судей. А просто отвечаем за свои слова». Асхабадзе — о ничьей с «Зенитом»

Роман Асхабадзе
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

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Зенит

 5
И К Ж
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Локомотив

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