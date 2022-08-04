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Роман Асхабадзе назвал бюджет «Факела»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в разговоре с «СЭ» рассказал о финансовых возможностях клуба.

— Вы довольны тем, как проходит трансферная кампания клуба?

— Мы приобрели только одного игрока — Альшина. Все остальные — свободные агенты.

— Живете по средствам?

— Мы прекрасно соотносим трансферную кампанию со своими финансовыми возможностями. По ним мы находимся на 16-м месте в таблице. И вот исходя из этого я очень доволен селекционной работой. У нас появились и молодые, и опытные футболисты. Я бы поставил нашему спортивному департаменту и лично Кириллу Котову пять с плюсом.

— А можете раскрыть бюджет «Факела»?

— На всю структуру, а не только на первую команду, он будет в районе 570 миллионов рублей. Но это при самом хорошем раскладе.

— Из чего он сформирован?

— Это те деньги, которые у нас уже были, плюс средства от пула партнеров, спонсоров и телетрансляций. И билетная программа. Но это, как я уже заметил, на всю структуру — академия, офис, первая команда, затраты на контрагентов. Все целиком.

Футболисты &laquo;Факела&raquo; празднуют гол в&nbsp;матче с &laquo;Динамо&raquo;. «Никто «Факел» рылом по полю не возил, но два очка в трех играх — мало!» Откровенное интервью Асхабадзе
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
0
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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