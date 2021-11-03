Роспотребнадзор согласовал проведение домашних игр «Спартака» и «Динамо» в Москве

3 ноября Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека определила формат проведения игр 14-го тура Тинькофф РПЛ на территории Москвы, сообщает сайт РФС.

Согласно решению Роспотребнадзора, матчи «Динамо» и «Краснодара» (6 ноября, 16.30) и «Спартака» и «Локомотива» (7 ноября, 19.00) пройдут в соответствии с запланированным календарем на «ВТБ Арене — Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина» и «Открытие Банк Арене» соответственно.

Оба стадиона смогут принять до 30% зрителей от общей вместимости при условии обязательного предъявления QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против COVID-19 или перенесенного в течение последних 6 месяцев заболевания.

«Российский футбольный союз и российская премьер-лига благодарят Роспотребнадзор за содействие при согласовании возможности проведения матчей и допуска зрителей на трибуны», — говорится в заявлении на сайт РФС.