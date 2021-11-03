Роспотребнадзор согласовал проведение домашних игр «Спартака» и «Динамо» в Москве
3 ноября Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека определила формат проведения игр 14-го тура Тинькофф РПЛ на территории Москвы, сообщает сайт РФС.
Согласно решению Роспотребнадзора, матчи «Динамо» и «Краснодара» (6 ноября, 16.30) и «Спартака» и «Локомотива» (7 ноября, 19.00) пройдут в соответствии с запланированным календарем на «ВТБ Арене — Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина» и «Открытие Банк Арене» соответственно.
Оба стадиона смогут принять до 30% зрителей от общей вместимости при условии обязательного предъявления QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против COVID-19 или перенесенного в течение последних 6 месяцев заболевания.
«Российский футбольный союз и российская премьер-лига благодарят Роспотребнадзор за содействие при согласовании возможности проведения матчей и допуска зрителей на трибуны», — говорится в заявлении на сайт РФС.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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