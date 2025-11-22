Бабаев о матче «Спартак» — ЦСКА: «Было много борьбы, отсюда и вопросы к судейским трактовкам»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.

«Матч не самый зрелищный, если посмотреть на статистику. Но была борьба, ее было много. Отсюда и вопросы к судейским трактовкам. Но посмотрим завтра эпизоды, тогда можно сказать что-то конкретное», — сказал Бабаев.

ЦСКА с 33 очками идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.