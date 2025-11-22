ЦСКА всухую проиграл три матча после международных пауз в этом сезоне

ЦСКА потерпел три поражения в трех матчах после международных пауз в сезоне-2025/26.

22 ноября армейцы на выезде уступили «Спартаку» (0:1) в 16-м туре РПЛ. До этого ЦСКА 18 октября проиграл «Локомотиву» (0:3), а 14 сентября — «Ростову» (0:1).

Таким образом, ЦСКА потерпел все три поражения в текущем розыгрыше РПЛ после международных пауз. С 33 очками красно-синие занимают второе место в турнирной таблице.