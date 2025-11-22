Щербаченко: «Овчинников способен вывести академию «Локо» на ведущие роли в России»
Тренер Федор Щербаченко прокомментировал «СЭ» назначение Сергея Овчинникова на пост директора академии «Локомотива».
— В последнее время много говорится о необходимых изменениях в клубных академиях, чтобы молодые футболисты в большом количестве пополняли первые команды или же уходили в аренды для получения игровой практики и повышения своего уровня. Новое руководство «Локомотива» в лице Бориса Ротенберга и Дмитрия Балашова решило усилить свою академию. Поэтому пригласило на должность директора Сергея Овчинникова — легенду «Локо», да и всего нашего футбола. Сергей несколько лет отработал в академии тренерского мастерства РФС, владеет всеми современными тренерскими методиками. Понимает, как нужно менять ситуацию.
Сергей Иванович, работая в РФС, имел представление о том, как работают тренеры в клубных академиях, знал о негативных явлениях. В частности, у нас некоторые специалисты назначаются на должности по блату... У них нет профильного образования. Это бывшие операторы, администраторы. Мы часто слышим о том, что в интернатах почему-то мало мест... На самом деле, тренеры берут туда ребят, которые не соответствуют уровню академии, но за которых платят деньги родители, спонсоры, кто-то еще.
Уверен, Овчинников наладит ситуацию в академии «Локо» и выведет ее на ведущие роли в России. Пока успехи молодых железнодорожников лишь эпизодические. Думаю, теперь они станут системными. Очень верное решение нового менеджмента «Локо». В нашем молодежном и юношеском футболе назрели серьезные изменения, — сказал Щербаченко «СЭ».
Будучи игроком, Овчинников выступал в составе железнодорожников с 1992 по 1997 год и с 2002 по 2005 год. Вместе с командой он по два раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|
7
|Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|
8
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|1 : 0
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|1 : 0
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|7
|1
|2