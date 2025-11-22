Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 19:05

Гайич — после дерби ЦСКА со «Спартаком»: «Молюсь, чтобы эта бригада больше нас не судила»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Защитник ЦСКА Милан Гайич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник ЦСКА Милан Гайич оценил судейство в матче против «Спартака» (0:1) в 16-м туре РПЛ.

Главным арбитром дерби работал Сергей Карасев. ВАР и АВАР (видеоарбитр и ассистент видеоарбитра) — Кирилл Левников и Василий Казарцев. На 57-й минуте Карасев назначил пенальти в ворота армейцев, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора.

«Чтобы это было одним из лучших дерби страны, всем нужно быть на своем максимуме. Обе команды провели хороший матч, но не все, кто находился на поле. Поэтому не хватило голов, не хватило хорошей игры, нам просто не дали играть. Вот что убивает такие дерби, которые никто не хочет смотреть. Я молюсь, чтобы эта бригада больше нас не судила», — сказал Гайич в эфире «Матч Премьер».

ЦСКА с 33 очками идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Милан Гайич
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Василий Казарцев
Кирилл Левников
Сергей Карасев (судья)
Читайте также
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет 24 ноября
В Воронежской области успешно подорвали боевые блоки от сбитых ракет
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Саночников Репилова и Перетягина арестовали за мошенничество на 11 млн рублей
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Карасев правильно не наказал «Спартак» пенальти и засчитал гол. А вы не согласны?
«Локомотив» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Хачатурянц: «Спартак» — лучший клуб не только страны, но и мира»
И.о. «Спартака» Романов: «Я воспитывался на футболе Романцева, но сейчас нужен стиль игры, который принесет очки»
Гендиректор «Спартака» Некрасов указал на необъективность судейства в дерби. На матче работал Карасев
Гендиректор «Спартака» Некрасов заявил, что санкции «Лукойла» не повлияют на клуб
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Инсайды на Футбол.

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    22.11.2025

  • Овечкин

    Пенку очередную не дали Облякову пробить?

    22.11.2025

  • Секир-башка

    А судейство сегодня как раз было нормальное. К Карасю нет претензий.

    22.11.2025

  • gan75

    Когда надо было играть, игроки ЦСКА разговаривали с судьями, а потом молились...

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Сам Гайич был не худшим на поле, но и далеко не лучшим. Только слабый ищет причину хреновой игры своей команды в решениях судейских.

    22.11.2025

  • Странник-777

    Жаль Станковича сняли. А то бы он сегодня опять истинные имена свистунов озучил...

    22.11.2025

  • плохокот

    Ну да, стоял бы, выбил бы. С другой стороны мяч пересек линию не у штанги, а ближе к центру. Это зона вратаря.

    22.11.2025

  • kamrad.andrey76

    Охренеть!!!! Как быстро конявые привыкли к левым пенкам и удалениям! Ничего не дали значит плохо судили, а самим поиграть - не??

    22.11.2025

  • Андрей Кадулин

    В принципе ничего нового,слова любой проигравшей команды

    22.11.2025

  • Dim7111

    Нормальное судейство было. Может в концовке свисток стал пропускать мелкие фолы коней

    22.11.2025

  • НВ

    Молись, гаич, молись

    22.11.2025

  • Фирсыч

    Рад, что кони проиграли, но на 3-й минуте Максименко нарушил правила в своей штрафной.

    22.11.2025

  • Павел Мальцев

    там корпоративное

    22.11.2025

  • Александр Клименок

    Умей проигрывать.

    22.11.2025

  • Фирсыч

    Не рискнул на 3-й минуте назначить пенальти. А уж явная это ошибка, или нет, каждый решает сам.

    22.11.2025

  • АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОВ

    Карась и так всю игру судил против Спартака, совесть имей клоун

    22.11.2025

  • ALEX1984

    Что , привыкли что в наглую Вам подсушивают , а тут только чистый пенальти в ваши Ворота не поставили ?

    22.11.2025

  • Andrey Vladimirovich

    он далбаёб что ли?

    22.11.2025

  • winvem

    Клоун Нет ни одного эпизода, на который можно пожаловаться коням

    22.11.2025

  • Фирсыч

    Ну, Максименко на 3-й минуте сфолил в своей штрафной. А так я рад, что ЦСКА проиграл.

    22.11.2025

  • Peter Blad

    Поздравляю соперников. Вы лучше играли.

    22.11.2025

  • igost

    При чём здесь бригада? Играть надо было как следует

    22.11.2025

  • Фирсыч

    А ты молишься? Верующий?

    22.11.2025

  • петя

    Ты должен сказать судьям спасибо, за то что не дали 100% пенальти!

    22.11.2025

  • анатолий еремин

    Очки одень

    22.11.2025

  • Gordon

    Понеслась коза по ипподрому :)))))) Паки, паки, паки и паки - любовь к нытью и к обвинениям во всём судей не имеет никакого отношения к клубной принадлежности. Просто есть такие люди.

    22.11.2025

  • НВ

    Во второй половине второго тайма, карась изменил "планку" в пользу коней..... Ну а отменённый пенальти это - что то :zany_face:

    22.11.2025

  • Niko McCowrey

    Заздравин! Давайте помолимся за упокой, вас и Матч ТВ? За Гаича не будем, он в стрессе, ему можно простить.

    22.11.2025

  • Дмитрий

    А что не так Карасев решил?

    22.11.2025

  • Красно синий

    Да хорош жаловаться,судят как умеют. Вы играете так же. Не смогли толком создать ничего ни те ни другие,а пропустили опять тупорылый гол с углового. Почему Акинфеев не ставит игроков на штанги при угловом? Массы голов можно было бы избежать.

    22.11.2025

  • Дуремар сельпошный

    Бригада? Ну-ка признавайтесь, у кого в голове заиграло ту тутутуту тутутуту...

    22.11.2025

  • Спартак 98

    Ну понеслась лавина конского плача

    22.11.2025

  • Гончар

    Я как болельщик СПАРТАКА,тоже молюсь чтобы эта бригада арбитров нашу команду больше не судила.НИКОГДА.А воплями армейцев,удовлетворён.

    22.11.2025

  • DaviT MosKv

    Товарищ Гаич! Посмотрите сайт спортивной статистики, пересмотрите игры. Вы не заслужили победу или ничью. Спартак играл лучше.

    22.11.2025

  • Igor Makeev

    армия получила - теперь будут судьи м все виноваты!!!!!!!!!!!!!!! Просто вы в пролете! И вам не светит!

    22.11.2025

  • Rekord Nadoev

    вот уж точно "особое мнение"

    22.11.2025

  • Vadson

    ежели он про то, что Карасев давал играть обоим командом, а не только ЦСКА, то да, он прав. На мой субъективный взгляд, Карасев в целом одинаково судил похожие эпизоды с обоих сторон, опуская неназначенный пенальти.

    22.11.2025

  • Феликс_Забанен

    Горе то какое, бедным коням судьи помогли недостаточно

    22.11.2025

  • andreichf

    Если Карась вас судить не будет, выше 5 места не подниметесь

    22.11.2025

  • viktoryahin

    В Вашу пользу с 65 минуты свистели. 100% пенальти не дали. Мало? С игры сами ничего толком и не создали.

    22.11.2025

  • Александр Орлов

    Бедные коняшки им сегодня не дали пробить пенальти

    22.11.2025

  • ViktorDiktor®

    КДК рассмотрит заявление Гайича на предмет неуважения к судейскому корпусу и оштрафует игрока на 100 000 руб. ( Артурчик Григорьянц):moneybag::joy:

    22.11.2025

  • Diman_madridista

    Смотрел последние 40 минут, кроме момента Дивеева на последней минуте вы больше вообще ничего не создали. Причем здесь судьи?

    22.11.2025

  • Nik

    дебил, молится должен что 100% пенальти отменил

    22.11.2025

  • Андрей Беляк

    А гайичка находился на поле? Не припомню...

    22.11.2025

  • Saypin

    ох ему бы хлебало завалить)

    22.11.2025

  • korkodil

    Судьи сделали недостаточно, ЦСКА к такому не привык, понимаю недовольство.

    22.11.2025

  • VMan

    Вот если бы судья назначил пенальти в ворота ЦСКА, тогда бы армейцам дали играть, да, Гайич? :)

    22.11.2025

  • Александр Богдановский

    А разве были явные ошибки у судьи?!

    22.11.2025

  • Особое мнение ^^^

    Да что там говорить, Карась в дерби всегда свиньям подсуживает...

    22.11.2025

  • Александр Орлов

    бедные коняшки не дали им пробить пенальти сегодня...

    22.11.2025

  • ТИМ

    Этой бригаде давно пора на пенсию ...

    22.11.2025

  • Павел Мальцев

    На 2-0 ставил чтоли и карась выигрыша лишил?

    22.11.2025

  • Vasilii22

    У него тактика кто первый крикнул держи ВОРА тот не вор - логика !

    22.11.2025

  • Lars Berger

    Молись...

    22.11.2025

    • Алаев о дерби «Спартак» — ЦСКА: «Футбол был не самого высокого качества, но нерв держался до конца»

    Алаев: «Алдонин — борец. Уверен, он справится с этой ситуацией»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости