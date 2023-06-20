Гендиректор «Зенита» заявил, что не владеет информацией о возможном наказании клуба за фанатское шествие

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможном наказании клуба за неверно организованное фанатское шествие 13 мая.

«У меня нет про это информации», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что «Зенит» хотят наказать за то, что фанатское шествие 13 мая было организовано не должным образом.

Чемпионский парад сине-бело-голубых прошел в Санкт-Петербурге. «Зенит» проследовал на автобусе по специальному маршруту — от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания.