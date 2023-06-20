Магкеев назвал Смолова самым эрудированным футболистом

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев назвал форварда «Динамо» Федора Смолова самым эрудированным футболистом из своих знакомых.

«Кто самый эрудированный футболист, с которым я общался? Федя Смолов. Он, кстати, тоже много читает. Дзюба? Кстати! Он в самолетах пару раз читал. Но я думаю, чисто для фотки в клубных соцсетях», — приводит слова Магкеева Sport24.

Смолов в сезоне-2022/23 провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи.