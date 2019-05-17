Гендиректор УК "Динамо": "Стадион от бакланов защищен. Пачкающих сидения птиц отпугнет крик ястреба"

Специальная защита от птиц функционирует на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, сообщил журналистам Андрей Лунтовский – генеральный директор УК "Динамо", которая управляет ареной.

– Это крик ястреба, – сказал Лунтовский. – Птицы, которые гнездятся на стадионах обычно, пачкают сидения. И чтобы сидения каждый раз не отмывать, применяется звук крика ястреба или другой хищной птицы. Он отпугивает этих нежелательных гостей. Мы это подсмотрели у коллег из Казани, а они, в свою очередь, у англичан.

– Были бы в Москве бакланы, стадион был бы от них защищен?

– 100 процентов! (смеется)

Первый матч на динамовском стадионе состоится 26 мая – во встрече 30-го тура чемпионата России "Динамо" сыграет с тульским "Арсеналом". (Илья Андреев)

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