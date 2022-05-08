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«Локомотив» вышел на матч с «Рубином» самым молодым составом в истории клуба в РПЛ

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Локомотив» вышел на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» самым молодым составом в истории клуба в российском чемпионате (1:0).

Средний возраст стартового состава «Локо» составил 21,81 года. В старте на поле вышли — Худяков, Живоглядов, Мампасси, Магкеев, Тикнизян, Бабкин, Петров, Карпукас, Керк, Кухта, Изидор.

«Локо» набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
08 мая, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Рубин
Голы
Миранчук, 87 (1:0)
Локомотив
Худяков Живоглядов Мампасси Магкеев Тикнизян Петров (Бека Бека, 46) Бабкин (Миранчук, 46) Карпукас (Куликов, 90+2) Керк Кухта (Жемалетдинов, 85) Изидор
Рубин
Дюпин Тесленко Игнатьев Зотов Тальби Ломовицкий (Бакаев, 63) Зуев Абильдгор Самошников Кучаев (Онугха, 78) Лисакович
Предупреждения
Тикнизян 43’, Миранчук 84’, Мампасси 90’, Магкеев 90+4’  -  Зуев 75’
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Большаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Богданов (Верея)

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико 1
Реал 0
Перерыв

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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