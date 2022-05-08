«Локомотив» вышел на матч с «Рубином» самым молодым составом в истории клуба в РПЛ

«Локомотив» вышел на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» самым молодым составом в истории клуба в российском чемпионате (1:0).

Средний возраст стартового состава «Локо» составил 21,81 года. В старте на поле вышли — Худяков, Живоглядов, Мампасси, Магкеев, Тикнизян, Бабкин, Петров, Карпукас, Керк, Кухта, Изидор.

«Локо» набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.