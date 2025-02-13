Гендиректор «Црвены Звезды» сравнил новичка «Зенита» Мимовича с Ивановичем

Гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о сильных качества новичка «Зенита» Огнена Мимовича, ранее выступавшего за сербский клуб.

12 февраля «Зенит» объявил об аренде 20-летнего серба у «Фенербахче» до конца сезона-2024/25. По данным «СЭ», серб перешел в петербургскую команду бесплатно. В соглашении не прописано право выкупа.

«На сегодняшний день он является одним из лучших правых защитников в Европе.

В будущем он еще долго будет выступать за сборную Сербии. У него невероятная скорость и другие физические возможности, а также очень хорошая техника и навыки работы с мячом. На мой взгляд, он похож на Ивановича, когда ему было столько же лет», — сказал Терзич «СЭ».

В январе 2025 года «Фенербахче» купил Огнена Мимовича у «Црвены Звезды» за 6,7 миллиона евро. В этом сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах сербской команды во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.