Вьештица: «За Мимовичем следит вся Европа, он поможет «Зениту»
Экс-игрок «Зенита», помощник главного тренера сербской «Войводины» Милан Вьештица в прокомментировал «СЭ» переход защитника Огнена Мимовича в клуб из Санкт-Петербурга.
В среду, 12 февраля «Зенит» объявил об аренде 20-летнего серба у «Фенербахче» до конца сезона-2024/25. По данным «СЭ», серб перешел в петербургскую команду бесплатно. В соглашении не прописано право выкупа.
«Прекрасно знаю этого защитника. Еще совсем недавно Огнен играл в первой лиге, а затем быстро спрогрессировал и теперь за ним следит вся Европа. Молодой и перспективный футболист. В будущем он может стать основным игроком сборной Сербии. Его самые главные качества — высокая скорость и хорошая техника. Я бы не назвал Мимовича защитником-домоседом, он достаточно часто подключается к атакам. Огнен поможет «Зениту», — сказал Вьештица «СЭ».
В январе 2025 года «Фенербахче» купил Огнена Мимовича у «Црвены Звезды» за 6,7 миллиона евро. В этом сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах сербской команды во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|0 : 0
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|0 : 3
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|2 : 0
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|1 : 3
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1