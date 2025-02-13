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Вьештица: «За Мимовичем следит вся Европа, он поможет «Зениту»

Роман Кольцов
Корреспондент

Экс-игрок «Зенита», помощник главного тренера сербской «Войводины» Милан Вьештица в прокомментировал «СЭ» переход защитника Огнена Мимовича в клуб из Санкт-Петербурга.

В среду, 12 февраля «Зенит» объявил об аренде 20-летнего серба у «Фенербахче» до конца сезона-2024/25. По данным «СЭ», серб перешел в петербургскую команду бесплатно. В соглашении не прописано право выкупа.

«Прекрасно знаю этого защитника. Еще совсем недавно Огнен играл в первой лиге, а затем быстро спрогрессировал и теперь за ним следит вся Европа. Молодой и перспективный футболист. В будущем он может стать основным игроком сборной Сербии. Его самые главные качества — высокая скорость и хорошая техника. Я бы не назвал Мимовича защитником-домоседом, он достаточно часто подключается к атакам. Огнен поможет «Зениту», — сказал Вьештица «СЭ».

В январе 2025 года «Фенербахче» купил Огнена Мимовича у «Црвены Звезды» за 6,7 миллиона евро. В этом сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах сербской команды во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА 1 : 3
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
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Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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