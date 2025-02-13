Вьештица: «За Мимовичем следит вся Европа, он поможет «Зениту»

Экс-игрок «Зенита», помощник главного тренера сербской «Войводины» Милан Вьештица в прокомментировал «СЭ» переход защитника Огнена Мимовича в клуб из Санкт-Петербурга.

В среду, 12 февраля «Зенит» объявил об аренде 20-летнего серба у «Фенербахче» до конца сезона-2024/25. По данным «СЭ», серб перешел в петербургскую команду бесплатно. В соглашении не прописано право выкупа.

«Прекрасно знаю этого защитника. Еще совсем недавно Огнен играл в первой лиге, а затем быстро спрогрессировал и теперь за ним следит вся Европа. Молодой и перспективный футболист. В будущем он может стать основным игроком сборной Сербии. Его самые главные качества — высокая скорость и хорошая техника. Я бы не назвал Мимовича защитником-домоседом, он достаточно часто подключается к атакам. Огнен поможет «Зениту», — сказал Вьештица «СЭ».

В январе 2025 года «Фенербахче» купил Огнена Мимовича у «Црвены Звезды» за 6,7 миллиона евро. В этом сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах сербской команды во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.