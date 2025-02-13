Станкович хочет сохранить Зорина в «Спартаке» до трансфера нового полузащитника

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не хочет отпускать полузащитника Даниила Зорина в аренду, пока красно-белые не найдут нового игрока на эту позицию, сообщает Metaratings.ru.

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказывал «СЭ», что грозненский клуб близок к аренде полузащитника москвичей.

20-летний Зорин является воспитанником академий «Спартака» и ЦСКА, он выступает за основную команду красно-белых с 1 июля 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 10 матчах во всех турнирах.