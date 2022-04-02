Газизов заявил, что для «Уфы» сейчас результат важнее качества игры

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что для клуба в настоящее время результат важнее, чем качество игры.

«Уфа» в субботу на выезде обыграла «Крылья Советов» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.

«Самое главное, что победили, — сказал Газизов ТАСС. — Для нас сейчас результат важнее качества игры. Мы выиграли впервые с 31 октября, для команды это важно».

«Сначала забили, потом отдали инициативу. «Крылья» смогли сравнять счет, но мы вырвали победу. Гамид снова отличился, хотя мог забить и еще — моменты у него были. Он забил в своем стиле», — добавил гендиректор «Уфы».

Отдельно он отметил поддержку уфимских болельщиков, которые приехали в Самару на игру.

«Их поддержка очень важна для нас. Можно сказать, мы победили благодаря им», — подчеркнул он.

«Сможет ли Агаларов стать лучшим бомбардиром РПЛ? Главное, что у него есть моменты, он их использует и делает то, что просят от него тренеры. Что значило его празднование гола? Лучше спросить у него», — заключил Газизов.

Подопечные Алексея Стукалова прервали безвыигрышную серию из девяти матчей в РПЛ. Уфимский клуб покинул зону прямого вылета и расположился на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко.