Полузащитник «Нижнего Новгорода» Стоцкий вывел свою команду вперед в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Стоцкий вывел свою команду вперед в выездном матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» — 2:1.

На 45+1-й минуте встречи Стоцкий забил после подачи Ричлорда Эннина с левого фланга на дальнюю штангу.

32-летний Стоцкий проводит 14-й матч в сезоне-2021/22 и 6-й в составе «Нижнего Новгорода». Для футболиста этот гол стал первым за нижегородцев.