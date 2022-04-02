«Ростов» — «Нижний Новгород»: Стоцкий вывел гостей вперед на последней минуте первого тайма
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Стоцкий вывел свою команду вперед в матче с «Ростовом»
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Стоцкий вывел свою команду вперед в выездном матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» — 2:1.
На 45+1-й минуте встречи Стоцкий забил после подачи Ричлорда Эннина с левого фланга на дальнюю штангу.
32-летний Стоцкий проводит 14-й матч в сезоне-2021/22 и 6-й в составе «Нижнего Новгорода». Для футболиста этот гол стал первым за нижегородцев.
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|43
|
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|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
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|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
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|36
|
6
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|
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|
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|
9
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|
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|
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|23
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|6
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|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
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|4
|8
|10
|13-22
|20
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30 тур
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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