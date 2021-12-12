Газизов: «Я привык, что обо мне плохо говорят»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2) отметил, что ему не привыкать к критике.
«Я привык, что обо мне плохо говорят. Как матч? Проиграли 0:2. Что тут говорить?», — сказал Газизов.
«Уфа» ушла на зимний перерыв на предполеднем, 15-е месте, в РПЛ.
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