Стукалов: «Уфе» требуется усиление"
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2) отметил, что команде необходимо усиление.
«Абсолютно равная игра. Не увидел разницу между «Уфой» и «Локомотивом», — отметил Стукалов. — Но во втором тайме мы почему-то начали играть по разным правилам. У нас тяжелый календарь — в начале были матчи со всеми лидерами. Сейчас есть понимание, в каких матчах мы можем брать очки. Очевидно, что нам требуется усиление, но пока нет понимания — получим ли мы его».
«Уфа» ушла на зимний перерыв на предполеднем, 15-е месте, в РПЛ.
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