Мурзагулов: «Поздравляю арбитра с победой «Локомотива». Обсудим протест»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» оценил судейство в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).

«Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива», потому что он сделал этот результат. Вся страна видела, что Баринова нужно было выгонять с поля. Соответственно не видел только он. Видимо, это просто ошибка, поскольку сейчас мы не можем говорить по-другому, может, меня даже и оштрафуют. Ошибка настолько вопиющая, не понимаю, если я все видел в телевизоре, а он, находясь на поле, нет. Понятно, что ВАР не смотрит желтые и вторые желтые, но это все очень удручает», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Мурзагулов высказался о результате встречи, отметив, что «Уфа» играла лучше своего соперника.

«Насмарку плоды работы футболистов, тренерского штаба, администраторов команды. Я просто потрясен результатом, потому что играли мы лучше «Локомотива» сегодня. Что касается протеста, то соберемся, обсудим, но по-моему тут все очевидно», — добавил Мурзагулов.

Матч «Локомотив» — «Уфа» обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

Уфимцы с 16 очками занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 28 баллами располагается на 5-й строчке.