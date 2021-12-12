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Судейство

Мурзагулов: «Поздравляю арбитра с победой «Локомотива». Обсудим протест»

В «Уфе» резко отреагировали на судейство в матче с «Локомотивом»
21:13
Ростислав Мурзагулов. Фото Instagram
Ростислав Мурзагулов. Фото Instagram
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» оценил судейство в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).

«Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива», потому что он сделал этот результат. Вся страна видела, что Баринова нужно было выгонять с поля. Соответственно не видел только он. Видимо, это просто ошибка, поскольку сейчас мы не можем говорить по-другому, может, меня даже и оштрафуют. Ошибка настолько вопиющая, не понимаю, если я все видел в телевизоре, а он, находясь на поле, нет. Понятно, что ВАР не смотрит желтые и вторые желтые, но это все очень удручает», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Мурзагулов высказался о результате встречи, отметив, что «Уфа» играла лучше своего соперника.

«Насмарку плоды работы футболистов, тренерского штаба, администраторов команды. Я просто потрясен результатом, потому что играли мы лучше «Локомотива» сегодня. Что касается протеста, то соберемся, обсудим, но по-моему тут все очевидно», — добавил Мурзагулов.

Матч «Локомотив» — «Уфа» обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Уфа
Голы
Марадишвили, 71 (1:0), Керк, 74 (2:0)
Локомотив
Худяков Пабло Ненахов (Тикнизян, 50 ) Рыбус Марадишвили Баринов Бабкин Зинович (Черный, 90 ) Рыбчинский (Борисенко, 87 ) Керк Смолов
Уфа
Беленов Плиев Никитин Милетич Ботака-Иобома (Саплинов, 46) Журавлев Фищенко Алиев (Сухов, 84) Мрзляк (Ахатов, 85) Камилов (Голубев, 75) Агаларов
Предупреждения
Баринов 11, Зинович 31, Бабкин 41  -  Ботака-Иобома 39, Мрзляк 52
Судьи
Любимов (Санкт-Петербург) Жвакин (Ленинградская область) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Мешков (Дмитров) Воронцов (Ярославль) Бобровский (Санкт-Петербург)

Уфимцы с 16 очками занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 28 баллами располагается на 5-й строчке.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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