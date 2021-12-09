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Газизов — о победе Захаряна в «Первой пятерке»: «Наверное, у «Динамо» болельщиков больше»

Газизов объяснил, почему Захарян опередил Агаларова в «Первой пятерке»
12:22
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку года в чемпионате России.

«Это оценка болельщиков, — приводит слова Газизова «Чемпионат». — Наверное, у «Динамо» болельщиков больше. Мне было бы интересно посмотреть, как руководители проголосовали. Захарян, Агаларов и Тюкавин — они все достойны. Все большие молодцы. Дальнейшего им роста, а самое главное, без повреждений».

18-летний россиянин получил 445 баллов по итогам голосования, в котором принимали участие руководители и тренеры клубов Тинькофф РПЛ, наставники юношеских сборных, представители РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организации, занимающиеся развитием футбола, и журналисты.

Второе место в голосовании занял нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (312 баллов). На третьей позиции расположился форвард «Динамо» Константин Тюкавин (238 баллов).

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4539179-navernoe-u-dinamo-fanatov-bolshe-gazizov-o-2-m-meste-agalarova-v-pervoj-pyatyorke.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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