Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку года в чемпионате России.

«Это оценка болельщиков, — приводит слова Газизова «Чемпионат». — Наверное, у «Динамо» болельщиков больше. Мне было бы интересно посмотреть, как руководители проголосовали. Захарян, Агаларов и Тюкавин — они все достойны. Все большие молодцы. Дальнейшего им роста, а самое главное, без повреждений».

18-летний россиянин получил 445 баллов по итогам голосования, в котором принимали участие руководители и тренеры клубов Тинькофф РПЛ, наставники юношеских сборных, представители РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организации, занимающиеся развитием футбола, и журналисты.

Второе место в голосовании занял нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (312 баллов). На третьей позиции расположился форвард «Динамо» Константин Тюкавин (238 баллов).