Кобелев рассказал, нужно ли Захаряну уезжать в Европу

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу Арсена Захаряна в премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку чемпионата России.

«Все заслуженно! Захарян прекрасно показал себя. Арсен уверенно играет на себя и команду. Европа? Мне кажется, пока рановато. Нужно найти своего тренера и команду, чтобы не сидеть, а играть», — сказал Кобелев «СЭ».

18-летний россиянин получил 445 баллов по итогам голосования, в котором принимали участие руководители и тренеры клубов Тинькофф РПЛ, наставники юношеских сборных, представители РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организации, занимающиеся развитием футбола, и журналисты.

В 2021 году на его счету 7 голов и 12 результативных передач в 28 матчах за «Динамо».