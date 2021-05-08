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«Арсенал» — «Рубин»: Джорджевич увеличил преимущество хозяев

17:04
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Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич забил гол в первом тайме матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он увеличил преимущество туляков — 2:0.

Арсенал Т — Рубин

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