Газизов: «Над фразой о брошенной перчатке «Зениту» больше не смеются. Значит, я был прав»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов считает, что команде удалось бросить вызов «Зениту».

— Вы сказали: «Мы бросаем перчатку «Зениту». Вы не боялись, что этот бросок может быть неудачным?

— Не боялся. Перчатка была в другом контексте. Дело в том, что, в моем понимании, когда ты бросаешь перчатку, а не бьешь по лицу или не делаешь пощечину, это говорит о том, что ты видишь равного. И ты уважаешь своего соперника.

На тот момент, как по мне, некоторые люди не очень корректно высказывались по «Спартаку». Я постарался задать тренд, что мы все должны друг друга уважать. Мы должны показывать болельщикам и всем действующим лицам в футболе, что нужно уважать соперника.

— Перчатка — это в любом случае вызов. Команда, которая на момент вашего прихода шла 11-й вдруг бросила вызов чемпиону. Это как?

— Все смеялись. Сегодня никто не смеется?

— Сейчас мало кто смеется.

— Значит, я был прав, — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.

«Спартак» занимает третье место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 28 очков в 14 матчах. У «Зенита» 30 очков и второе место. Лидирует ЦСКА — 31 очко.