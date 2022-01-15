Гаврилов считает, что «Спартак» может навязать конкуренцию «Зениту»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова спортивного директора красно-белых Лука Каттани о том, что клуб попытается навязать конкуренцию «Зениту».

«Нет ничего невозможного. Надо смотреть, как «Спартак» будет играть. Мы же пока не знаем, что ожидать от красно-белых. Помогут ли новые игроки? Об этом можно будет говорить позже. Для начала надо понять, что это за игроки. Пришел новый спортивный директор, главный тренер, которые должны разобраться с командой, понять, что за игроки у них. Прежде чем брать кого-то, надо выяснить, какую позицию стоит усилить», — сказал Гаврилов «СЭ».

«Зенит» с 38 очками лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, «Спартак» идет на 9-й строчке.