ЦСКА может заплатить за нападающего «Лацио» более 10 миллионов евро

Стали известны подробности возможного перехода нападающего «Лацио» Ведата Муричи в ЦСКА, информирует Il Messaggero. Как отмечается, стороны ведут переговоры об аренде 28-летнего косоварского футболиста с обязательным выкупом в июне.

За аренду ЦСКА должен заплатить 2,5 миллиона евро, а за контракт еще 8 миллионов.

Муричи перешел в «Лацио» в 2020 году из «Фенербахче». Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего из Косово в 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий не забил ни разу в 11 матчах итальянской серии А, но отметился одной голевой передачей. Также Муричи принял участие в трех встречах группового этапа Лиги Европы, но не сумел отметиться в них результативными действиями.

В активе форварда 18 голов в 37 матчах за сборную Косово.