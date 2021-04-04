Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал победу «Спартака» над ростовчанами в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (3:2).

«Спартак» не побеждал в Ростове-на-Дону с декабря 2013-го.

«Нельзя сказать, что «Спартак» отскочил, — сказал Гамула «СЭ». — Он все-таки и ударов больше нанес, хотя владение было одинаковым. На мой взгляд, ничейный результат был бы более справедливым. «Спартак» хорошим голом все решил в этой игре. Александр Соболев, игрок матча, добыл победу для своей команды».

Гамула также считает, что в матче против «Спартака» получился настоящий футбол.

«Игра была очень интересная. Атакующая, динамичная и очень быстрая. Обе команды играли на победу, но «Спартак» оказался удачливее. Красно-белые в конце были немножко сильнее, немножко свежее, хотя «Ростов» пытался. Была очень качественная игра с хорошими моментами, скоростями. Еще и зрители на трибунах. Получился настоящий футбол», — добавил Гамула.

Отставание красно-белых от лидера — «Зенита», который в понедельник примет «Химки» — 1 очко. «Ростов» (37 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Артем Бухаев)