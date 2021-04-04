Червиченко: «Мне будет смешно, если «Спартак» станет чемпионом с такой обороной»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал гостевую победу красно-белых над «Ростовом» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (3:2).

«У меня нет такого феерического отношения к сегодняшней игре, потому что были очень очевидные проблемы в обороне. Сегодня, на мой взгляд, все решили примерно равные по фактуре и позиции игроки — это Соу в «Ростове» и Соболев. Александр оказался гораздо качественнее, использовал свои моменты. Соу, выйдя один на один, буквально в начале второго тайма не вывел «Ростов» вперед. Сделай он это, неизвестно, куда бы все повернулось. «Спартак» — чемпион с такой защитой? Мне, на самом деле, будет смешно, если команда с такой обороной, которую мы сейчас видим у «Спартака», станет чемпионом. По духу, по характеру, по желанию — да, там ребята бьются», — сказал Червиченко «СЭ».

Червиченко считает, что когда у тебя чемпион страны имеет сзади проходной двор — это говорит обо всем уровне что чемпионата, что чемпиона, что всего остального.

«Предположил, что Маслов и в этом матче поможет «Ростову», и не ошибся. Когда будет перерыв между чемпионатами, если он православный, нужно на месяц поехать на Афон. Надо где-то ванну ему заказать со святой водой, других рецептов я не знаю и не вижу», — добавил Червиченко.

Защитник «Спартака» Павел Маслов забил третий автогол в 31 матче за красно-белых. Команда Доменико Тедеско с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице после «Зенита», у которого еще предстоит игра в 24-м туре Тинькофф РПЛ с «Химками».

(Екатерина Звенигородская)