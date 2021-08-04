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Гамула — о назначении Семина в «Ростова»: «Команда будет бороться за еврокубки»

12:22
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Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал назначение Юрия Семина на пост главного тренера «Ростова».

«Я рад его назначению в «Ростов». Его приход в команду должен добавить игрокам положительных эмоций. Думаю, что Юрий Павлович поставит перед футболистами самые высокие задачи — команда будет бороться за еврокубки. Я хорошо отношусь к Семину. Наверное, его кандидатура была одной из самых лучших для «Ростова». Надеюсь, что у него все получится», — сказал Гамула в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Предыдущий клубом Семина был «Локомотив», тренер покинул команду в мае 2020 года по истечении срока контракта.

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