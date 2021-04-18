Гамула назвал непонятными решения Вилкова в матче «Локомотив» — «Ростов»
Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал «СЭ» новость о возможном прекращении работы арбитра Михаила Вилкова после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ между ростовчанами и «Локомотивом» (1:4).
«Я не третейский судья, чтобы решать судьбы людей. Полномочий и права у меня нет. Но это однозначно то, что он ошибся и с назначением пенальти, и с удалением. Очень непонятные решения», — сказал Гамула «СЭ».
По информации «СЭ», игра «Локомотив» — «Ростов» (4:1), возможно, станет последней в карьере судьи Вилкова. Велика вероятность, что арбитр, проведший 175 матчей в РПЛ, не будет включен в список арбитров, которых допустят к судейству в сезоне-2021/22.
(Екатерина Звенигородская)
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