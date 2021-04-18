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«Сочи» — ЦСКА: прямая трансляция матча РПЛ

15:30
Ивица Олич и Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ивица Олич и Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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18 апреля «Сочи» на своем поле проведет матч 26-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА. Встреча начнется в 16.30 (по московскому времени).

Команда Владимира Федотова с 40 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Московский клуб, который тренирует Ивица Олич, с 46 баллами располагается на четвертой строчке.

Следить за трансляцией матча «Сочи» — ЦСКА можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Сочи» — ЦСКА

Сочи — ЦСКА

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