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«Арсенал» — «Тамбов»: Хлусевич забил шикарным дальним ударом

15:26
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Полузащитник «Арсенала» из Тулы Даниил Хлусевич забил гол во втором тайме матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова». Он довел преимущество хозяев до разгромного — 4:0.

Хлусевич нанес удар из-за пределов штрафной площади, и мяч по красивой дуге прилетел за спину голкипера тамбовчан.

Арсенал Т — Тамбов

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