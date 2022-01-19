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Сегодня, 20:54

Галицкий рассказал, почему «Краснодар» не стал приглашать Кержакова или Федотова

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, почему команду не возглавил Александр Кержаков или Владимир Федоров. Ранее главным тренером стал немец Даниэль Фарке.

— Чем Фарке лучше любого российского тренера?

— Если вы не понимаете, то это не значит, что это так. Кто лидеры нашего тренерского цеха? Например, Слуцкий. Вы все унижаете его за чемпионшип. Вопрос не в результатах. Моуринью тоже раньше добивался результатов, хуже он не стал. Вопрос в том, кто с каким материалом работает. Мы увидели, что Фарке — тренер, который ставит нужную нам игру. Нас интересует только это. Будет ли результат? Это не знает никто. Я не могу назвать российского тренера, который впечатлил бы меня игрой.

Если вы думаете, что все горят желанием возглавить провинциальный клуб в России — вы глубоко ошибаетесь. Кержаков? Федотов? Вы, наверное, не знаете, что они сейчас возглавляют другие клубы. Нельзя прийти в «Нижний Новгород» и забрать тренера. Кержаков там работает. Мы не школа для экспериментов. Фарке играет уже в нужный нам футбол. Кержаков играет в то, что играет. Кержаков и Федотов сейчас имеют работу. Но мы бы в любом случае пригласили Фарке, — сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками в 18 матчах. Ранее команду возглавлял Виктор Гончаренко.

Александр Кержаков
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
Сергей Галицкий
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

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