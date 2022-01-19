Галицкий рассказал, почему «Краснодар» не стал приглашать Кержакова или Федотова

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, почему команду не возглавил Александр Кержаков или Владимир Федоров. Ранее главным тренером стал немец Даниэль Фарке.

— Чем Фарке лучше любого российского тренера?

— Если вы не понимаете, то это не значит, что это так. Кто лидеры нашего тренерского цеха? Например, Слуцкий. Вы все унижаете его за чемпионшип. Вопрос не в результатах. Моуринью тоже раньше добивался результатов, хуже он не стал. Вопрос в том, кто с каким материалом работает. Мы увидели, что Фарке — тренер, который ставит нужную нам игру. Нас интересует только это. Будет ли результат? Это не знает никто. Я не могу назвать российского тренера, который впечатлил бы меня игрой.

Если вы думаете, что все горят желанием возглавить провинциальный клуб в России — вы глубоко ошибаетесь. Кержаков? Федотов? Вы, наверное, не знаете, что они сейчас возглавляют другие клубы. Нельзя прийти в «Нижний Новгород» и забрать тренера. Кержаков там работает. Мы не школа для экспериментов. Фарке играет уже в нужный нам футбол. Кержаков играет в то, что играет. Кержаков и Федотов сейчас имеют работу. Но мы бы в любом случае пригласили Фарке, — сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками в 18 матчах. Ранее команду возглавлял Виктор Гончаренко.