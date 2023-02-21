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Сегодня, 14:47

«Галатасарай» все еще сохраняет надежду на приобретение Захаряна

Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай».

«Галатасарай» хочет приобрести Захаряна, но приоритет игрока и его семьи — не турецкая лига. «Галатасарай» пытается добиться скидки от «Динамо», но последняя цена все еще 15 миллионов евро. У «Галатасарая» есть время до конца следующей недели — 5 марта. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Озджан «СЭ».

Захарян — воспитанник «Динамо», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее 19-летний футболист заявил, что не рассматривает вариант с переходом в «Галатасарай».

 
Арсен Захарян. Арсен Захарян заявил, что не рассматривает вариант с переходом в «Галатасарай»

 

Арсен Захарян
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
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7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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