Вахания об отрыве «Краснодара» от «Спартака» и «Зенита» в таблице РПЛ: «Пока рано делать выводы»

Защитник «Краснодара» Илья Вахания в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отрыве команды от конкурентов в турнирной таблице чемпионата России.

— После 6 туров «Краснодар» опережает «Спартак» на 5 очков, «Зенит» и ЦСКА — на 6. Насколько это серьезный отрыв на старте?

— Сейчас только начало чемпионата, и пока рано делать какие-то выводы. У нас на каждую игру заряд один: мы понимаем, насколько она важна, потому что в итоге все может решиться в одном матче. Поэтому всегда выходим побеждать, — сказал Вахания «СЭ».

«Краснодар» после шестого тура занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками.