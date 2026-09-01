Вахания о потере лидеров «Краснодара»: «Наш тренерский штаб знает, что делать»

Защитник «Краснодара» Илья Вахания в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о потере лидеров команды.

— Летом ушел Сперцян, сейчас из-за травмы выбыл Кривцов. Насколько потеря лидеров отразилась на команде? Что приходится менять в игре?

— Когда теряешь таких игроков, это тяжело. Но я уверен, что наш тренерский штаб знает, что делать. Мы не сомневаемся, что у нас все будет хорошо, — сказал Вахания «СЭ».

26-летний Сперцян перешел в «Аль-Ахли» из «Краснодара» 7 июля. Всего за «быков» полузащитник провел 185 матчей, забил 58 мячей и сделал 50 голевых передач.

27 августа «Краснодар» сообщил, что 24-летний Кривцов выбыл из строя на несколько месяцев.

После 6 туров РПЛ сезона-2026/27 «Краснодар» возглавляет таблицу с 18 очками.