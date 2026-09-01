Защитник «Спартака» Ву: «Мы отдали кучу энергии с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву ответил на вопрос «СЭ» о перспективах команды.

30 августа красно-белые сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ.

— Понимали ли вы, что после победы над «Зенитом» (2:0) обыграть «Оренбург» будет сложной задачей?

— Да, конечно. Понятно, когда ты побеждаешь сильную команду, дальше будет еще сложнее. Мы отдали кучу энергии с «Зенитом». Сложно, когда против тебя обороняются компактно, плюс низким блоком. Хорошо, что не проиграли.

«Спартак» впервые сыграл вничью в чемпионате России-2026/27. После шести туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице с 13 очками. «Оренбург» расположился на девятой позиции с 7 очками.