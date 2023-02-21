Рейхмен рассказала об игре в Москве в минус 27 градусов

Воспитанник «Краснодара» Богдан Рейхмен поделился впечатлениями от игры в мороз.

«Как было в Москва? Я, конечно, предпочитаю деревенскую жизнь. Больше нравится тихая, спокойная жизнь за городом. Думаю, когда-то вернусь жить в Уютное: все дороги ведут домой. Успел ли побывать в Набережных Челнах? Да, но никуда не выходил из квартиры. Очень холодно, минус 25! Играл ли в таких условиях? В Москве с «Чертаново». Минус 27. Капец как тяжело, я дня полтора дышать не мог. Откашливался все время. Опасно для здоровья, мне кажется. Никак не утеплялись. Термобелье просто. Ног не чувствовали, но ничего не помогало», — приводит слова Рейхмена Sport24.

Рейхмен воспитывался в молодежной системе «Краснодара» в 2014-2018 годах.