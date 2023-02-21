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Сегодня, 14:40

Рейхмен рассказала об игре в Москве в минус 27 градусов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Воспитанник «Краснодара» Богдан Рейхмен поделился впечатлениями от игры в мороз.

«Как было в Москва? Я, конечно, предпочитаю деревенскую жизнь. Больше нравится тихая, спокойная жизнь за городом. Думаю, когда-то вернусь жить в Уютное: все дороги ведут домой. Успел ли побывать в Набережных Челнах? Да, но никуда не выходил из квартиры. Очень холодно, минус 25! Играл ли в таких условиях? В Москве с «Чертаново». Минус 27. Капец как тяжело, я дня полтора дышать не мог. Откашливался все время. Опасно для здоровья, мне кажется. Никак не утеплялись. Термобелье просто. Ног не чувствовали, но ничего не помогало», — приводит слова Рейхмена Sport24.

Рейхмен воспитывался в молодежной системе «Краснодара» в 2014-2018 годах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-21-eks-igrok-krasnodara-igra-v-moskve-v-minus-27-kapets-kak-tyazhelo-15-dnya-dyshat-ne-mog-opasno-dlya-zdorovya
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
Александр Соболев

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Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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